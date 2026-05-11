Dursun Özbek ilk kez konuştu! Mauro Icardi için kararı resmen duyurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, özellikle takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübe büyük katkı verdiğini belirttiği yıldız oyuncu için konuşan Özbek, “Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum” dedi.
Başkan Özbek, sözleşmesi sona erecek teknik direktör Okan Buruk hakkında da açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının elde ettiği başarıların altını çizen Özbek, Buruk’un kulüp için önemli bir figür olduğunu ifade etti.
Başarılı teknik adam için konuşan Özbek, "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." sözlerini kullandı.
Galatasaray’da sezonun tamamlanmasına kısa süre kala hem Mauro Icardi hem de Okan Buruk ile yapılacak görüşmeler camiada merakla bekleniyor. Yönetimin iki isimle de yola devam etmek istediği yorumları öne çıkıyor.
