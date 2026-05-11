İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kupa törenine katılmayacak!

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, görkemli kupa töreni için geri sayım sürerken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden gelen son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk kupasının kime, nasıl teslim edileceği konusunda yaşanan belirsizlik flaş bir kararla neticelendi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN FLAŞ KARAR

Spor gazetecisi Erdem Açıkgöz'ün duyurduğu ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran bilgilere göre; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk kupasını kaldıracağı törene katılmama kararı aldı.

Sezon boyunca yaşanan gerginlikler ve karşılıklı açıklamaların ardından, TFF'nin bir numaralı isminin Galatasaray'ın bu tarihi gecesinde protokolde yer almayacak olması camiada şok etkisi yarattı.

KUPAYI URAL AKÜZÜM TAKDİM EDECEK

Başkan Hacıosmanoğlu'nun törene katılmayacağının kesinleşmesinin ardından, şampiyonluk kupasını sarı-kırmızılı kaptanlara kimin vereceği de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen kupa törenine, Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün katılacağı açıklandı. 26. şampiyonluk kupası, Ural Aküzüm tarafından Galatasaraylı futbolculara takdim edilecek.