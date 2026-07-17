Fenerbahçe'den yeni transfer müjdesi!

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak dev hamlelerinin ardından gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertliler; yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriqi için kulüp binasında ortak bir imza töreni gerçekleştirdi. Futbol dünyasında geniş yankı uyandıran bu tarihi törende, yıldız oyuncuların yanı sıra Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin de hazır bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN "50 MİLYON EURO" DESTEĞİ

Toplantıda konuşan Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, transfer sürecinde basında çıkan asılsız rakamların ve bilgi kirliliğinin kendilerini çok zorladığını belirtti. Yaşanan süreçte eski başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine büyük bir liderlik ve ağabeylik gösterdiğini vurgulayan Kamer, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bir hikaye yazdı, 50-60 milyon paralar havada uçuştu. Son gün birçok git-gel yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi. Bir lider, bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' diyerek bize arkamızda durduğunu hissettirdi."

TRANSFERLERİN PERDE ARKASI: "YA FENERBAHÇE YA MARSİLYA"

Yıldız isimlerin takıma kazandırılma aşamalarındaki fedakarlıklarına değinen Cihan Kamer, özellikle Mason Greenwood'un duruşundan övgüyle bahsetti. Greenwood'un ilk günden itibaren net bir tavır sergilediğini belirten Kamer, "Greenwood ilk günden beri 'Ya Fenerbahçe ya Marsilya' dedi ve sözünden hiç dönmedi. Daha önce kendisine hazırlanan çok daha yüksek kontratlardan büyük fedakarlıklar yaptı. Keza Nathan Ake de transferi için 24 saat bizimle irtibatta kaldı, buraya gelmeyi çok arzu etti. Vedat Muriqi ve Ake kendilerini futbol dünyasında ispat etmiş starlarımız" dedi.

CRISTIANO RONALDO VE MANCHESTER CITY VURGUSU

İmza töreninde heyecanları gözlerinden okunan yeni transferler, basından gelen soruları yanıtladı. Manchester City geçmişine atıfta bulunarak şampiyonluk yolundaki zihniyeti özetleyen Nathan Ake, zor anlarda bile pozitif kalmanın önemine değinerek, "Manchester City'de biz asla pes etmedik. Sezon içinde 4 maç üst üste kazanamadığınız dönemler olabilir, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Manchester United'da dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Mason Greenwood ise ondan neler öğrendiğine dair soruya şu yanıtı verdi:

"Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu ve hala bunu devam ettiriyor."

YENİ TRANSFER MÜJDESİ GELDİ

Törenin sonunda sarı-lacivertli taraftarlara bir de müjde veren Cihan Kamer, transfer çalışmalarının henüz noktalanmadığını duyurdu. Takımdaki eksik bölgeleri izlemeye devam ettiklerini belirten deneyimli yönetici, "İleride gerekirse bizim çalışmalarımız devam ediyor. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. Şu an için kesin olarak 1 tane daha ilave takviyemiz olacak. Hangi pozisyon olduğunu ve kimler olacağını hep birlikte izleyeceğiz" diyerek transfer operasyonunun süreceğini belirtti.