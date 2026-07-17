Beşiktaş'ta yüzyılın transferi! Mohamed Salah için resmi teklif yapıldı, avukatı İstanbul'da

Süper Lig'de transfer piyasasını altüst eden Beşiktaş, yılın bombasını patlatmak için geri sayıma geçti. Kadrosuna kattığı Leandro Trossard ile taraftarını mutlu eden siyah-beyazlılar, bu kez gözünü dünya futbolunun zirvesindeki isimlerden Mohamed Salah'a dikti. Mısırlı yıldızın transferi için yürütülen gizli operasyonda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor.

AVUKATI İSTANBUL'A ÇIKARMA YAPTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı son dakika bilgilerine göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a ilk resmi teklifini resmen iletti. Pazarlık masasında ilk etapta yıllık 15 milyon Euro gibi yüksek bir taleple oturan Salah, siyah-beyazlıların sunduğu projeye ikna olarak maaş beklentisinde indirime gitti. Görüşmelerin olumlu seyretmesi üzerine Mısırlı futbolcunun avukatının İstanbul'a gelmesi, bu dev transferin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

MASADAKİ RAKAMLAR VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Taraflar arasında gerçekleştirilen ilk temaslar oldukça olumlu sonuçlandı. Hücum hattına dünya çapında bir lider eklemek isteyen Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli yıldıza yıllık 12 milyon Euro garanti ücret ve 1+1 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi. Salah cephesinin bu cazip teklife ve sunulan şartlara sıcak bakması, transferin gerçekleşme ihtimalini her geçen saat daha da kuvvetlendiriyor.

YÖNETİMDEN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Transfer iddiaları spor kamuoyunun gündemini meşgul ederken, kulüp yönetiminden gelen bir hamle siyah-beyazlı camiada heyecanı zirveye çıkardı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'ın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Çağlar'ın Instagram hikayesinde doğrudan "#salah" yazılı bir görsel paylaşması, taraftarlar tarafından transferin mutlu sonla bitmesinin an meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.