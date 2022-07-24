''Fenerbahçe'den yıldı ismi aldık'' dedi, Kim Min-Jae transferini resmen açıkladı

Jorge Jesus'un yeni sezon planlarında yer alan fakat takımdan ayrılacağını söyleyip herkesi şoke eden Kim Min-Jae transferi artık an meselesi. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Güney Koreli oyuncunun transferini resmen açıkladı.

"FENERBAHÇE'DEN YILDIZ İSMİ ALDIK DİYEBİLİRİM"

Laurentiis, "Fenerbahçe'den yıldız ismi aldık diyebilirim. Kim Min-Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim" ifadelerini kullandı. Napoli, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk bonservisi ödeyip anlaşma sağlamıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

İtalyan kaynaklarına göre Napoli ile her konuda anlaşma sağlayan Kim, İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Napoli, 40 milyon Euro’ya Chelsea’ye sattığı Kalidou Koulibaly’nin yerine alacağı Kim’in serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirleyecek.



