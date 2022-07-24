SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. ''Fenerbahçe'den yıldı ismi aldık'' dedi, Kim Min-Jae transferini resmen açıkladı

''Fenerbahçe'den yıldı ismi aldık'' dedi, Kim Min-Jae transferini resmen açıkladı

24.07.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olması beklenen Kim Min-Jae transferini Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis açıkladı. Güney Koreli yıldız için konuşan Laurentiis, "Fenerbahçe'den yıldız ismi aldık diyebilirim. Transferi kısa süre içinde tamamlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'den yıldı ismi aldık'' dedi, Kim Min-Jae transferini resmen açıkladı
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Jorge Jesus'un yeni sezon planlarında yer alan fakat takımdan ayrılacağını söyleyip herkesi şoke eden Kim Min-Jae transferi artık an meselesi. Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Güney Koreli oyuncunun transferini resmen açıkladı.

"FENERBAHÇE'DEN YILDIZ İSMİ ALDIK DİYEBİLİRİM"

min-jae-kim-fenerbahce-2021-1641297594-77961

Laurentiis, "Fenerbahçe'den yıldız ismi aldık diyebilirim. Kim Min-Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim" ifadelerini kullandı. Napoli, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk bonservisi ödeyip anlaşma sağlamıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

3261527_810x458

İtalyan kaynaklarına göre Napoli ile her konuda anlaşma sağlayan Kim, İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Napoli, 40 milyon Euro’ya Chelsea’ye sattığı Kalidou Koulibaly’nin yerine alacağı Kim’in serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirleyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...
Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...
Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''Paola Saulino'dan olay itiraf! ''400 kişiyle ilişkiye girdikten sonra...''
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe napoli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"

Bakan Yanık duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Bakan Yanık duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek

Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...

Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...

Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor!

Fenerbahçe iki transferi birden bitiriyor!

Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!

Fenerbahçe'de yeni transfer gönderiliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.