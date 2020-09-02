Fenerbahçe'den yıldız golcü Marko Livaja'ya 2 milyon euroluk teklif

Vedat Muriqi için Lazio ile anlaştıktan sonra forvet arayışlarına başlayan Fenerbahçe, alternatif isimler için teklifler yapmaya da başladı. Gelişmeler sonrası Yunan basınından sıcak haberler geldi. Sarı lacivertlilerin AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya senelik 2 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

LEMOS'UN MENAJERİ BAKIYOR

Mauricio Lemos ile aynı menajere sahip olduğu belirtilen oyuncu için menajer aracılığıyla ilk görüşmenin yapıldığı ve kulüpler arasında da temasların kısa sürede başlayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DAHA SICAK BAKIYOR

AEK ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun, yeni kontrat teklifine rağmen daha yüksek bir teklif veren Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi.15 GOL VE 13 ASİST YAPTIForvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Livaja, geçen sezon 41 maçta 15 gol ve 13 asistlik performansla yıldızlaştı.

AEK'DE TUTUNMAYI BAŞARDI

Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve daha sonra Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Las Palmas kariyerleri olan Hırvat hücumcu, 3 yıllık AEK kariyerinde 120 maçta 37 gol ve 28 asist ile oynadı. (Sporx)

