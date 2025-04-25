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  4. Fenerbahçe'den yıldız golcüye servet! Yönetim gözünü kararttı... Ayrılıklar kapıda

Fenerbahçe'den yıldız golcüye servet! Yönetim gözünü kararttı... Ayrılıklar kapıda

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 09:44
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İstifa çağrılarına kulak tıkayan yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer avına başladı. Sarı-Lacivertliler’in, takımıyla sözleşmesi bitecek olan yıldız golcü için kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den yıldız golcüye servet! Yönetim gözünü kararttı... Ayrılıklar kapıda

Fenerbahçe’de 3-3 biten Kayserispor maçı sonrası önce taraftar ardından muhalefet yönetime istifa çağrısında bulundu. Görevi bırakmayı düşünmeyen Ali Koç ve yönetimi ise yeni sezonun hazırlıklarını yapıyor. Mourinho’nun ‘Transferler Avrupa’nın 5 büyük liginden yapılsın’ talebi doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor.

MALİYET YÜKSEK OYUNCULARLA YOLLAR AYRILACAK!

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Dzeko, Tadic ve Maximin gibi maliyeti yüksek oyuncularla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En-Nesyri de teklif gelmesi halinde satılacak.

FENERBAHÇE, JONATHAN DAVİD'İN PEŞİNDE

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Sarı-Lacivertliler, gözünü Jonathan David’e çevirdi. 25 yaşındaki yıldız, sezon sonunda boşa çıkacak. Kanadalı forvetin başta İtalya Serie A devleri İnter ve Juventus olmak üzere birçok talibinin olduğu aktarılıyor. Ancak David’in 15 milyon Euro imza parası ve senelik 9 milyon Euro maaş talebine yeşil ışık yakan bir takım çıkmadı.

'EVET' DEMEYE HAZIR!

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Fenerbahçe’nin ise bu talebe, imza parasını sözleşme süresine yayacak şekilde ‘evet’ demeye hazır olduğu kaydedildi. Yönetim, önce Belçika ardından Fransa Ligi’nde kendini kanıtlayan, henüz 25 yaşında olan golcü oyuncunun bu yatırıma değeceğine inanıyor.

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