Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu için dev teklif

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan ve İtalyan kulübünün kontrat uzatma girişimlerine olumlu yanıt vermeyen Hakan Çalhanoğlu için sarı-lacivertli yönetimin somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF PLANI

Sabah'ta yer alan habere göre; daha önceki transfer dönemlerinde de adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan A Milli Takım Kaptanı için bu kez resmi girişimler başlıyor. Fenerbahçe yönetiminin, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak adına Inter'in kapısını 10 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle çalacağı ifade edildi.

JUVENTUS'U REDDETTİ, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Haberin detaylarında Hakan Çalhanoğlu'nun kariyer planlamasına dair çarpıcı bilgilere de yer verildi. İtalya Serie A'nın bir diğer devi Juventus'tan da transfer teklifi aldığı belirtilen deneyimli futbolcunun, bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin kendisine olan yoğun ilgisine olumlu yaklaşan milli yıldızın, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.