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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu için dev teklif

Inter'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ve İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin 10 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Juventus'u reddeden tecrübeli yıldızın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu için dev teklif
Emre Şen

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, orta saha transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan ve İtalyan kulübünün kontrat uzatma girişimlerine olumlu yanıt vermeyen Hakan Çalhanoğlu için sarı-lacivertli yönetimin somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF PLANI

Fenerbahçe den yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu için dev teklif 1

Sabah'ta yer alan habere göre; daha önceki transfer dönemlerinde de adı sık sık sarı-lacivertlilerle anılan A Milli Takım Kaptanı için bu kez resmi girişimler başlıyor. Fenerbahçe yönetiminin, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak adına Inter'in kapısını 10 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle çalacağı ifade edildi.

JUVENTUS'U REDDETTİ, FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe den yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu için dev teklif 2

Haberin detaylarında Hakan Çalhanoğlu'nun kariyer planlamasına dair çarpıcı bilgilere de yer verildi. İtalya Serie A'nın bir diğer devi Juventus'tan da transfer teklifi aldığı belirtilen deneyimli futbolcunun, bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin kendisine olan yoğun ilgisine olumlu yaklaşan milli yıldızın, sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

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