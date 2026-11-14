Matvey Kislyak'tan Galatasaray iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak, gündemdeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinde Aleksey Batrakov'un devreye girdiği ve kendisine Galatasaray hakkında tavsiyeler verdiği yönündeki haberlere açıklık getiren genç futbolcu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"BATRAKOV BANA BU KONUDAN BAHSETMEDİ"

Vatandaşı Aleksey Batrakov ile aralarında herhangi bir transfer diyaloğu geçmediğini belirten Kislyak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Batrakov, bana bu konudan bahsetmedi. Sadece sohbet ediyoruz ve işlerin nasıl gittiğini soruyorum. Transferi konuşmadık."

"BENİM İŞİM ANTRENMAN YAPMAK VE OYNAMAK"

Basında çıkan transfer haberlerine karşı nasıl bir tutum sergilediğini de paylaşan genç orta saha, söylentilere kulak asmadığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu söylentilere karşı tarafsızım. Medyanın işi bunu gündeme getirmek, benim işim ise antrenman yapmak ve oynamak. Dolayısıyla konuya tarafsız yaklaşıyorum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen 21 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 18 karşılaşmada takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.