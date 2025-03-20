Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor...

Sarı lacivertlilerin transferdeki flaş hedefini ise Jose Mourinho'nun ikna etmek üzere olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Gelecek sezon için önemli yıldızları gündemine alan yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Heung-min Son'un yeni adresi belli oldu. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle de gündeme gelen yıldız oyuncu Heung-min Son için Fenerbahçe devreye girdi.

HEUNG-MIN SON, TOTTENHAM'DAN AYRILIYOR

2015'ten bu yana Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için yolun sonu gözüktü. İngiliz basınında yer alan habere göre; Güney Koreli yıldız, sezon sonu İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.