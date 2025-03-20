SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor...

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.03.2025 12:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, milli arada gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Bu doğrultuda yönetimin, gelecek sezon için çok konuşulacak bir ismin peşinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor...

Sarı lacivertlilerin transferdeki flaş hedefini ise Jose Mourinho'nun ikna etmek üzere olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

3

Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Gelecek sezon için önemli yıldızları gündemine alan yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğu belirtildi. Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Heung-min Son'un yeni adresi belli oldu. Adı Suudi Arabistan ekipleriyle de gündeme gelen yıldız oyuncu Heung-min Son için Fenerbahçe devreye girdi.

HEUNG-MIN SON, TOTTENHAM'DAN AYRILIYOR

2

2015'ten bu yana Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için yolun sonu gözüktü. İngiliz basınında yer alan habere göre; Güney Koreli yıldız, sezon sonu İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.

Canlı Skor

Sevilla'da Marcao krizi! Kritik saatler yaşanıyor...Sevilla'da Marcao krizi! Kritik saatler yaşanıyor...
Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Menajerine 'Takım bul' talimatıBeşiktaş'ta ayrılık kararı! Menajerine 'Takım bul' talimatı
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Belediye başkanından ilginç 'İmamoğlu' eylemi

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor...

Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Mourinho ikna etti sezon sonu geliyor...

Radyo Gol’ün sahibi de gözaltına alınanlar arasında!

Radyo Gol’ün sahibi de gözaltına alınanlar arasında!

Kenan Yıldız, İngiltere'yi kasıp kavurmaya gidiyor! Liverpool'un yeni kralı olması için her şey hazırlandı...

Kenan Yıldız, İngiltere'yi kasıp kavurmaya gidiyor! Liverpool'un yeni kralı olması için her şey hazırlandı...

Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Menajerine 'Takım bul' talimatı

Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Menajerine 'Takım bul' talimatı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.