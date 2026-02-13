Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı! Darwin Nunez olmadı, Bayern'in yıldızı geliyor

Ara transfer döneminde En-Nesyri ve Duran ile yollarını ayıran, orta sahasını N'Golo Kante, Guendouzi ve Musaba gibi dünya yıldızlarıyla güçlendiren Fenerbahçe, forvet hattındaki "çilek" transferini yaza sakladı.

Transferin son günlerinde Darwin Nunez için girişimde bulunan ancak oyuncuyu ikna edemeyen yönetim, rotayı Afrika basınına düşen o dev iddiaya göre Nicolas Jackson'a çevirdi.

CHELSEA İLE RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Afrika basınında yer alan ve İngiltere'de de yankı bulan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, şu an Bundesliga devi Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise İngiliz devi Chelsea'de bulunan Senegalli golcü Nicolas Jackson için resmi temaslara başladı.

Sarı-Lacivertlilerin, menajerler aracılığıyla Chelsea ile masaya oturduğu ve oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

KİRALIK DEĞİL, BONSERVİSİYLE!

Haberin en çarpıcı detayı ise transferin yöntemiyle ilgili. Chelsea yönetiminin daha önce Jackson için sadece kiralama tekliflerine açık olduğu bilinirken, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde tavır değiştirdiği iddia edildi. İngiliz ekibinin, Sarı-Lacivertlilerle bonservis pazarlığına oturmaya sıcak baktığı ve oyuncuyu kalıcı olarak elden çıkarmaya hazırlandığı kaydedildi.

50 MİLYON EURO'LUK DEV

2023-24 sezonunda Villarreal'den Chelsea'ye 37 milyon Euro bedelle transfer olan Nicolas Jackson, potansiyeliyle dikkat çekiyor. Eylül 2025'te piyasa değeri 50 milyon Euro'ya kadar yükselen golcü oyuncu, bu sezon başında 16.5 milyon Euro kiralama bedeliyle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Alman devinde bu sezon 21 maça çıkan ve 5 gol 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki yeni "süperstar" adayı olarak listenin en başına yazıldı.