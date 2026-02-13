İtalya'da yılın transfer bombası! Roma "bitti" dedi, Zeki Çelik bedavaya gidiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da 4. sezonunu geçiren ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Milli futbolcumuz Zeki Çelik için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sözleşmesinin son aylarına giren tecrübeli sağ bek, yeni sezonda adres değiştirmeye hazırlanıyor.

ROMA İLE İPLER KOPUYOR

İtalyanların ünlü gazetesi Tuttosport'un haberine göre; Roma yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Zeki Çelik ile henüz masaya oturmadı. Kulübün yeni kontrat teklif etmemesi üzerine, Milli oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

INTER'İN HEDEFİ "BEDAVA" TRANSFER

Zeki Çelik'in boşa çıkacak olması, Serie A'nın son şampiyonu Inter'in iştahını kabarttı. Kadrosunda A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nu bulunduran Milano devi, Zeki'yi rotasyon için "uygun maliyetli ve kaliteli" bir seçenek olarak görüyor.

Haberin detaylarında, Inter'in bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirerek sağ bek rotasyonunu güçlendirmeyi ve "Türk Duvarı"nı Milano'da kurmayı planladığı belirtildi.

30 MAÇTA İSTİKRAR ABİDESİ

2018'de TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Lille'e giderek peri masalını başlatan ve Fransa'da şampiyonluk yaşayan Zeki, 2022'de 7.4 milyon Euro'ya Roma'ya imza atmıştı.

Bu sezon Roma formasıyla 30 maça çıkan ve 2 bin 396 dakika sahada kalan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncunun, Inter'e bedelsiz gitme ihtimali "yılın fırsat transferi" olarak yorumlanıyor.