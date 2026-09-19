Fenerbahçe'den yüzyılın operasyonu! Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor: Hakan Çalhanoğlu çubukluyu giymeye hazır

Süper Lig'de ve Avrupa arenasında fırtına gibi esmeyi planlayan Fenerbahçe'de, Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar şimdiden dev bir isim üzerinden başladı. Şampiyonluk rotasında kadrosunu tartışmasız bir süperstarla güçlendirmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, rotayı İtalya'ya çevirdi. Gelen son dakika haberlerine göre; sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki o büyük isim, İtalyan devi Inter'de forma giyen milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu.

TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

Daha önceki transfer dönemlerinde de sık sık Türk takımlarının gündemini meşgul eden 32 yaşındaki tecrübeli ön liberonun, bu kez çubuklu formayı giymeye çok yakın olduğu belirtiliyor. Sezon sonunda Çizme ekibi Inter ile olan sözleşmesi resmen bitecek olan Hakan'ın, kariyerinin bu olgunluk döneminde Türkiye'de oynamaya ve şampiyonluk mücadelesi vermeye son derece sıcak baktığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Ocak ayında İtalyan yetkililerle masaya oturarak bu dev transferi cüzi bir bonservisle erkenden bitirmek için düğmeye basacağı kaydedildi.

INTER'DE SKORER KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan Serie A'da yıllardır kalitesinden ödün vermeyen usta ayak, bu sezon da formunun zirvesinde. Inter formasıyla şu ana kadar çıktığı 4 resmi karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandıran Çalhanoğlu, orta sahadaki maestro rolünün yanı sıra skorer kimliğini de konuşturmaya devam ediyor. Sahadaki hırslı yapısıyla da bilinen yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 kez de sarı kart gördü. Aziz Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği belirtilen bu flaş harekatın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, Fenerbahçe camiasında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yaratmış durumda.