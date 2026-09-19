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Fenerbahçe'den yüzyılın operasyonu! Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor: Hakan Çalhanoğlu çubukluyu giymeye hazır

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için yer yerinden oynayacak bir iddia gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım yönetiminin, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan dünya yıldızı Hakan Çalhanoğlu için resmi temaslara başlayacağı öğrenildi! Milli oyuncu Türkiye'ye gelmeye dünden razı...

Fenerbahçe'den yüzyılın operasyonu! Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor: Hakan Çalhanoğlu çubukluyu giymeye hazır
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Süper Lig'de ve Avrupa arenasında fırtına gibi esmeyi planlayan Fenerbahçe'de, Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar şimdiden dev bir isim üzerinden başladı. Şampiyonluk rotasında kadrosunu tartışmasız bir süperstarla güçlendirmek isteyen Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, rotayı İtalya'ya çevirdi. Gelen son dakika haberlerine göre; sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki o büyük isim, İtalyan devi Inter'de forma giyen milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu.

TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe den yüzyılın operasyonu! Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor: Hakan Çalhanoğlu çubukluyu giymeye hazır 1

Daha önceki transfer dönemlerinde de sık sık Türk takımlarının gündemini meşgul eden 32 yaşındaki tecrübeli ön liberonun, bu kez çubuklu formayı giymeye çok yakın olduğu belirtiliyor. Sezon sonunda Çizme ekibi Inter ile olan sözleşmesi resmen bitecek olan Hakan'ın, kariyerinin bu olgunluk döneminde Türkiye'de oynamaya ve şampiyonluk mücadelesi vermeye son derece sıcak baktığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Ocak ayında İtalyan yetkililerle masaya oturarak bu dev transferi cüzi bir bonservisle erkenden bitirmek için düğmeye basacağı kaydedildi.

INTER'DE SKORER KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe den yüzyılın operasyonu! Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor: Hakan Çalhanoğlu çubukluyu giymeye hazır 2

Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan Serie A'da yıllardır kalitesinden ödün vermeyen usta ayak, bu sezon da formunun zirvesinde. Inter formasıyla şu ana kadar çıktığı 4 resmi karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandıran Çalhanoğlu, orta sahadaki maestro rolünün yanı sıra skorer kimliğini de konuşturmaya devam ediyor. Sahadaki hırslı yapısıyla da bilinen yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 kez de sarı kart gördü. Aziz Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği belirtilen bu flaş harekatın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği, Fenerbahçe camiasında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yaratmış durumda.

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