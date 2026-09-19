Beşiktaş'ta şok sakatlık depremi! Belçikalı süperstar Trossard'ın MR sonuçları açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta, taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Belçikalı yıldız Leandro Trossard'dan gelen sakatlık haberi moralleri altüst etti. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak teknik heyeti endişelendiren tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

ERZURUMSPOR MAÇI SONRASI KABUS!

Önceki haftalarda rakiplerinden aldığı sert tekmelere rağmen mücadeleyi bırakmayan Trossard için kırılma anı Erzurumspor FK müsabakası oldu. Zorlu karşılaşmanın ardından topuk bölgesinde dayanılmaz ağrılar hissetmeye başlayan tecrübeli kanat oyuncusu, derhal sağlık ekibinin gözetimi altına alındı. Yıldız isme yapılan detaylı MR ve tomografi taramaları sonucunda, topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptandığı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Üst üste alınan darbelerin tahribat yarattığını belirten Beşiktaş Kulübü'nün resmi bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard'ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır."

Sağlık ekibinin ivedilikle tedavisine başladığı Leandro Trossard'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirsizliğini korurken, oyuncunun fikstürdeki kritik virajda takımı yalnız bırakma ihtimali siyah-beyazlı camiada büyük bir şok etkisi yarattı.