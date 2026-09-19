İngiltere'de holigan alarmı! 14 yıllık nefret geri dönüyor: Millwall - West Ham derbisi öncesi polisten sıkıyönetim kararı

İngiltere Championship'in 8. haftası, yeşil sahalardan çok tribünlerdeki şiddet potansiyeliyle dünya spor basınının manşetlerini süsleyen tarihi bir kapışmaya sahne oluyor. Londra'nın iki köklü ve amansız düşmanı Millwall ile West Ham United, tam 14 yıl aradan sonra bugün saat 14.30'da kozlarını The Den Stadyumu'nda paylaşacak. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak olan bu tarihi randevu öncesinde İngiliz emniyeti kırmızı alarma geçti.

LONDRA'DA S35 SIKIYÖNETİMİ BAŞLADI!

Rekabetin kökleri 1899 yılına, Thames Nehri'ndeki tersane işçilerine kadar uzanan ve efsanevi 'Green Street Hooligans' (Yeşil Sokak Holiganları) filmiyle tüm dünyanın ezbere bildiği bu nefret dolu derbi için Londra polisi benzeri görülmemiş önlemler aldı. Metropolitan Polisi ve Londra Şehri Polisi, maç öncesinde ve sonrasında holiganizmin önüne geçebilmek adına kentin çeşitli noktalarında S35 (Section 35) dağıtma yetkisini devreye soktuğunu duyurdu.

Bu olağanüstü hal yasası kapsamında; polis ekipleri, suç işlemeye, kamu düzenini bozmaya veya taşkınlık yapmaya meyilli gördüğü taraftarları bölgeden uzaklaştırma yetkisine sahip olacak. Ayrıca uzaklaştırılan şahısların derbi süresince stadyum çevresine ve belirlenen alanlara dönüşleri de tamamen yasaklanacak.

SOKAKLARA 400 POLİS, ATLI BİRLİKLER VE KÖPEKLER İNDİ!

Tansiyonun anbean yükseldiği başkentte, güvenlik güçleri adeta etten bir duvar ördü. Genellikle bu seviyedeki lig maçlarında görev yapan polis sayısı, bu dev derbi için resmen dörde katlandı. Özel donanımlı tam 400 çevik kuvvet polisinin görev yapacağı, atlı birliklerin, özel eğitimli polis köpeklerinin ve canlı yüz tanıma sistemine sahip kameraların sokaklarda devriye gezeceği açıklandı. Deplasman taraftarı olan West Ham taraftarları için özel güzergahlar belirlenirken, iki takım seyircisinin karşılaşmaması için istasyonlar kontrollü şekilde kapatılacak.

100. TARİHİ RANDEVUDA ÜSTÜNLÜK MILLWALL'DA

İki takımın son olarak 2012 yılının Şubat ayında karşı karşıya geldiği rekabette bugüne dek 99 maç oynandı. Bugün 100. kez sahne alacak olan rekabetin geçmişinde, ev sahibi Millwall'un 38, West Ham United'ın ise 34 galibiyeti bulunuyor; 27 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Ada futbolunun karanlık ama bir o kadar da tutkulu yüzü olan bu dev derbi, sadece 90 dakikasıyla değil sokaklarda yaşanacaklarla da yakından takip edilecek.