SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! "Adaletsizliğe yeter! Derhal talep ediyoruz..."

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! "Adaletsizliğe yeter! Derhal talep ediyoruz..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 22:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Ligin ilk yarısını 36 puan ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'den "Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz" başlığı altında çarpıcı bir açıklama paylaşıldı. Sarı - lacivertli kulüp, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz." sözleriyle sitem etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! "Adaletsizliğe yeter! Derhal talep ediyoruz..."

Süper Lig'in ilk yarısı bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Ligin ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama yayımlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

“Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk ve Show TV'yi satın alan Kemal Can: 'Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak'

Habertürk ve Show TV'yi satın alan Kemal Can: 'Bizim herhangi bir dahlimiz olmayacak'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! "Adaletsizliğe yeter! Derhal talep ediyoruz..."

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! "Adaletsizliğe yeter! Derhal talep ediyoruz..."

Lamine Yamal’ı solladı, ödülü kaptı: İspanya'da Aralık ayında Arda Güler rüzgarı esti!

Lamine Yamal’ı solladı, ödülü kaptı: İspanya'da Aralık ayında Arda Güler rüzgarı esti!

Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu! "Bugün yarın geliyor"

Fenerbahçe'nin ilk transferini Rıdvan Dilmen duyurdu! "Bugün yarın geliyor"

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili bomba itiraf! "Bir daha asla gitmem!"

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili bomba itiraf! "Bir daha asla gitmem!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.