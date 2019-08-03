Deniz Türüç imzayı attı!

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, 4 sezon boyunca formasını giydiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 144 maçta 28 gole imza attı.

Açıklamada, "Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte Deniz Türüç'ün açıklamaları;

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz. Çocukluk hayalimdi. Gururluyum. Bu forma için ter dökeceğim. Allah'ın izniyle hep birlikte çok güzel işler yapacağız.

"ERSUN HOCA İLE ARAMIZDA İYİ BİR İLİŞKİ VAR"

5 senedir Türkiye Ligi'nde oynuyorum. Bazı oyuncuları tanıyorum. Ersun hoca ile aramızda iyi bir ilişki var. Trabzonspor'a beni istediğini biliyordum. Taktiksel açıdan çok güçlü bir hoca olduğunu biliyorum. Onunla beraber çalışmak çok güzel bir duygu. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız.

"FENERBAHÇE'YE 2 KEZ AŞIK OLDUM"

Ben hazırım, hazır geldim. Bir korkum yok. Ali Başkan, kulübümüz ve taraftarlarımızla birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'a 2 kez aşık oldum. Fenerbahçe geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığı sürece tıklım tıklım taraftarlar destekliyordu. O da inanılmaz gurur verici. Kanım bir kez daha Fenerbahçe'ye ısındı.

