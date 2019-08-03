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Deniz Türüç imzayı attı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

Ve Deniz Türüç imzayı attı! Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Deniz Türüç imzayı attı!

Fenerbahçe Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Deniz Türüç, 4 sezon boyunca formasını giydiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 144 maçta 28 gole imza attı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç imza töreninin ardından kulüp televizyonu FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Deniz Türüç'ün açıklamaları;

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

Fenerbahçe'de oynamak herkese nasip olmaz. Çocukluk hayalimdi. Gururluyum. Bu forma için ter dökeceğim. Allah'ın izniyle hep birlikte çok güzel işler yapacağız.

"ERSUN HOCA İLE ARAMIZDA İYİ BİR İLİŞKİ VAR"

5 senedir Türkiye Ligi'nde oynuyorum. Bazı oyuncuları tanıyorum. Ersun hoca ile aramızda iyi bir ilişki var. Trabzonspor'a beni istediğini biliyordum. Taktiksel açıdan çok güçlü bir hoca olduğunu biliyorum. Onunla beraber çalışmak çok güzel bir duygu. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız.

"FENERBAHÇE'YE 2 KEZ AŞIK OLDUM"

Ben hazırım, hazır geldim. Bir korkum yok. Ali Başkan, kulübümüz ve taraftarlarımızla birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'a 2 kez aşık oldum. Fenerbahçe geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığı sürece tıklım tıklım taraftarlar destekliyordu. O da inanılmaz gurur verici. Kanım bir kez daha Fenerbahçe'ye ısındı.

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Fenerbahçe deniz türüç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayırlı olsun inşallah bu sene ligi biraz daha üst sıralarda bitirip düşme korkusu yasamazsınız:)
Allahına kurban be....
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