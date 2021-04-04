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Fenerbahçe, Denizlispor’a 13 maçtır kaybetmiyor

04.04.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de yarın sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle ligde oynadığı son 13 maçı kaybetmedi.

Fenerbahçe, Denizlispor’a 13 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig’in 32. haftasında yarın Denizlispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, yeşil-siyahlılara ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Bu müsabakaların 9'undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Denizlispor’a karşı son mağlubiyetini Mart 2005’te 2-0’lık skorla deplasmanda aldı.

FENERBAHÇE EVİNDE KAYIP

Süper Lig’de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, lig tarihinde sahasında tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990 yılının eylül ve ekim ayları arasında 5 karşılaşmadan 3 puan çıkaramamıştı.

OZAN TUFAN ÖN PLANDA

Bu sezon ligde 5 gol, 5 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlayan Ozan Tufan, 2019-2020 sezonunda 6 gol ve 5 asistle oynamıştı. Bir süredir 11'den uzak olan Ozan'ın, Denizlispor karşılaşmasında görev alması bekleniyor.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil yarın oynanacak olan Denizlispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş ise sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA

Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu maçı fener kaybeder,çünkü şom ağızlarını açıp istatistik yayınlayınca çok maçımızı kaybettik.İnşallah aksi olurda düşmanlar sevinemez
aha!!! demek ki kaybedecek!! bu sene FB kaybetmediği takımlara kaybederek tarihe geçti

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