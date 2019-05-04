Fenerbahçe deplasmanda 7,5 ay sonra kazandı

Maçta Fenerbahçe'nin attığı 3 gol VAR uyarısı sonucu gelirken, sarı-lacivertlilerin bir golü ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maça adeta VAR damga vurdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maç sonra kazandı ve düşme hattının 7 puan üstüne çıkarak rahat bir nefes aldı.

Sarı-lacivertliler, dış sahada galibiyet hasretini 7,5 ay sonra Kasımpaşa karşısında dindirmiş oldu ve deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.

Bu maça kadar ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da galip gelememişti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında kaleci Harun Tekin'in hatası sonucu Roman Neustaedter'in kendi kalesine attığı golle geri düşen Fenerbahçe, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado'nun golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın 20. dakikasında Eljif Elmas'ın attığı gol yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması gerekçesiyle sayılmadı. Daha sonra VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonun ofsayt olmadığı hakeme bildirildi ve gol kararı verildi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında ise Fenerbahçe, Maurico Isla ile bir gol daha buldu. Hakem gol kararı verirken, VAR odasından Roberto Soldado'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle pozisyonun incelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya, gol kararını ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

İkinci yarıda Veysel Sarı'nın ceza yayının üzerinde Soldado'ya yaptığı faul VAR incelemesi sonrası verildi. Kazanılan serbest vuruşu 72. dakikada Valbuena gole çevirdi.

Maçın 74. dakikasında ise Soldado'nun attığı golün pasını veren Mehmet Ekici'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol kararı verildi.

VALBUENA'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, gösterdiği performansla galibiyette önemli bir rol oynadı.