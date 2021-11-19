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Fenerbahçe, derbi öncesi Berke Özer'i her şeyden sakınıyor

19.11.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belindeki sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takım'da yer almayan 21 yaşındaki eldiven Fenerbahçe'nin dünkü idmanına da tedbir amaçlı çıkarılmadı. Pereira, Berke'nin sakatlık yaşamaması için böyle bir karar aldı.

Fenerbahçe, derbi öncesi Berke Özer'i her şeyden sakınıyor
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Altay Bayındır'ın omzundan yaşadığı sakatlık ve geçirdiği operasyonun ardından kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer için özel önlemler alıyor. Belindeki sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılan 21 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe'nin dünkü idmanına da tedbir amaçlı çıkarılmadı. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan Berke Özer'in sakatlık yaşamaması için böyle bir karar aldı. Berke hafta içinde yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışmıştı. Genç file bekçisi dün ilk kez antrenmana çıkmadı.

ALTAY'DAN BÜYÜK DESTEK

Kaleciler Altay ile Berke'nin yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz de çalışmalara dahil edildi. Bu kritik mücadele öncesinde Berke'ye en büyük destek Altay'dan geldi. Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira da öğrencisiyle yakından ilgileniyor. Milli takımlardan önceki gün dönen Novak ile Kim Min-Jae dün takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda çalıştı, Gustavo da bireysel çalışmalarını sürdürdü. Enner Valencia'nın ise tedavisine devam edildi. Tisserand ve İrfan Can takımla çalışmalara başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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