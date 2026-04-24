Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'dan sürpriz Osimhen kararı!

Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Victor Osimhen'den kesin haber geldi!

Emre Şen
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen'i ilk 11'de oynatmaya karar verdi.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Tüm hazırlıklarını Fenerbahçe'yi yenmek üzerine yapan Okan Buruk, sakatlıktan dönen Victor Osimhen'i Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynatmaya karar verdi. Mauro Icardi'yi yeniden yedek kulübesine çekecek Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında Osimhen'i kullanacak.

FENERBAHÇE İTİRAZ ETMİŞTİ

Fenerbahçe kulübü, Victor Osimhen'in kolunda kullandığı koruyucu ekipmanın diğer oyuncuların sağlığı açısında risk oluşturduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler, Osimhen'in sahaya çıkmasının sakıncalı olduğunu belirterek TFF'ye derbi öncesi itirazda bulunmuştu.

