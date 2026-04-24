Sezonu kapatan Arda Güler'den haber geldi! Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

Real Madrid'in bu sezon tartışmasız ne iyi oyuncularından biri olan Arda Güler, Alaves maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Ağrıları nedeniyle MR'a giren Arda Güler'den gelen kötü haber sonrası Dünya Kupası korkusu herkesi sarmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Real Madrid'de sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Arda Güler'in Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı hakkında net açıklama geldi.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Futbolda en popüler gazetecilerden olan Fabrizio Romano, Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi verdi. Romano'nun haberine göre; Arda Güler, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. Real Madrid'de bu sezon 50 maçta forma giyen Arda Güler 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şöyle;

14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026

06.00 Türkiye – Paraguay

26 Haziran 2026

05.00 Türkiye – ABD