Sezonu kapatan Arda Güler'den haber geldi! Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

Real Madrid'in bu sezon tartışmasız ne iyi oyuncularından biri olan Arda Güler, Alaves maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Ağrıları nedeniyle MR'a giren Arda Güler'den gelen kötü haber sonrası Dünya Kupası korkusu herkesi sarmıştı.
Real Madrid'de sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Arda Güler'in Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı hakkında net açıklama geldi.
Futbolda en popüler gazetecilerden olan Fabrizio Romano, Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi verdi. Romano'nun haberine göre; Arda Güler, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. Real Madrid'de bu sezon 50 maçta forma giyen Arda Güler 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.
A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şöyle;
14 Haziran 2026
07.00 Avustralya - Türkiye
20 Haziran 2026
06.00 Türkiye – Paraguay
26 Haziran 2026
05.00 Türkiye – ABD
