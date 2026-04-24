Sezonu kapatan Arda Güler'den haber geldi! Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle talihsiz şekilde sezonu kapatan Arda Güler'in Dünya Kupası'na yetişip yetişmeyeceği ile ilgili net haber geldi.

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Real Madrid'in bu sezon tartışmasız ne iyi oyuncularından biri olan Arda Güler, Alaves maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Ağrıları nedeniyle MR'a giren Arda Güler'den gelen kötü haber sonrası Dünya Kupası korkusu herkesi sarmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Real Madrid'de sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Arda Güler'in Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı hakkında net açıklama geldi.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Futbolda en popüler gazetecilerden olan Fabrizio Romano, Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi verdi. Romano'nun haberine göre; Arda Güler, Dünya Kupası'nda forma giyebilecek. Real Madrid'de bu sezon 50 maçta forma giyen Arda Güler 6 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.

A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şöyle;

14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026

06.00 Türkiye – Paraguay

26 Haziran 2026

05.00 Türkiye – ABD

