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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'ndan olay yaratacak açıklamalar: Favori biziz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2025 17:22
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Türkiye Kupası'nda çarşamba günü oynanacak kritik mücadele öncesi oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'ndan olay yaratacak açıklamalar: Favori biziz!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"FAVORİ GALATASARAY"

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Takım olarak iki gündür hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyoruz. Oyuncularımız son derece hırslı. Galatasaray için iki konu var o da her iki kupayı da almak. Galatasaray güçlü bir takım iyi hocası ve kadrosu var. Çarşamba günkü maçın favorisi Galatasaray'dır.

ACUN ILICALI'YA GÖNDERME

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Biliyorsunuz bundan 1 ay önce Rams PARK'ta derbi oynadı. O maç öncesi tüm Türkiye'de bir algı operasyonu yapıldı özellikle rakibimizin As Başkanı Acun Ilıcalı her ortamda yabancı hakem çağrısı yaptı.

BENZER ŞARTLARI BEKLİYORDUK

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Bugün bakıldığında o maçla bu maç alakasız iki maç gibi bir algı yaratılıyor. Biz Çarşamba günkü maçta da benzer tedbirleri ümit ediyorduk ancak bugün bir Türk hakem açıklandı.

"ILICALI ALGI YARATIYOR"

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"Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı."

"G.SARAY'IN EN ÇOK PUAN KAYBETTİĞİ HAKEM"

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Hakem Cihan Aydın'a baktığımızda bu sezon 3 maçını yönetmiş 2 maçta berabere kalmışız. Galatasaray'ın en çok puan kaybettiği hakem. Hakemin sahadaki performansını doğru yansıtabilmesi için söylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genç bir hakem bu performansı kaldırabilir mi soru işareti. Cihan Aydın umarım herkesi mahcup eder. Biz iyi olduğumuza inanıyoruz saha dışı faktörlerle engellenilmediğimiz sürece.

Burada önemli olan bir atama da VAR hakemi umarım orada iyi bir VAR hakemi atanır ve bu maç kazasız belasız sona erer.

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Hakem Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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