Fenerbahçe derbisi öncesi köstebek avı!

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren ve son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hedef Kadıköy deplasmanından 3 puanla dönmek! Son yıllarda Kadıköy'de başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray, bu akşam da bu başarıyı sürdürme niyetinde...

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlığı bulunan isimler oldukça fazla! Takım yıldızı Osimhen, Mario Lemine, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Singo, Jakobs gibi isimlerin sakatlıkları var…

Bu isimlerden maçta oynayabilecek durumda olanların da olduğu ifade ediliyor. Öyle ki Galatasaray’ın ilk 11’i konusunda sosyal medyada ortaya atılan iddialardan sonra kulüp köstebek avı başlattı.

“KADROLAR DIŞARI SIZIYOR”

TV100'de açıklamalarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli, "Galatasaray'da köstebek avı başlatıldı. Tesisten bilgilerin dışarıya çıktığı tespit edildi. Sızan kadrolar hakkında derin bir araştırma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Bu akşam 20:00'de başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek. Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında sahada olacağı kadronun bu şekilde olacağı iddia ediliyor:

Uğurcan Çakır, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Toreira, İlkay, Sane, Yunus, Osimhen

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise bu şekilde:

Ederson, Semedo, Skriniar, Osterwolde, Brown, İsmail, Edson, Asensio, Kerem, Nene, Duran