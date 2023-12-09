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  4. Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a şok üstüne şok! Her şey 7 dakikada oldu, Siyah-Beyazlılar'da Rıza Çalımbay iki zorunlu değişiklik yaptı

Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a şok üstüne şok! Her şey 7 dakikada oldu, Siyah-Beyazlılar'da Rıza Çalımbay iki zorunlu değişiklik yaptı

09.12.2023 20:28 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta 7 dakika içinde iki sakatlık birden yaşandı. Siyah-Beyazlılar'da ilk olarak Gedson Fernandes sakatlanarak kenara gelirken, bu sakatlıktan dakikalar sonra bu kez Umut Meraş oyuna devam edemedi. İşte detaylar...

Umut Meraş

Umut Meraş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ta yaşanan üst üste sakatlıklarla 7 dakika içinde 2 zorunlu değişiklik birden yapmak durumunda kaldı.

DEVAM EDEMEDİ

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Siyah-Beyazlılar'da ilk olarak Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.

7 DAKİKA SONRA İKİNCİ SAKATLIK

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Gedson Fernandes'in sakatlanmasının üzerinden 7 dakika geçmişti ki bu kez Arthur Masuaku'nun sakatlığı nedeniyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Umut Meraş talihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk yarının uzatma dakikalarında sakatlanan tecrübeli oyuncu için sahaya giren sağlık görevlilerinin değişiklik işaretine rağmen Rıza Çalımbay bu hakkını kullanmadı. Tecrübeli teknik direktör, devre arasını bekledi.

Rıza Çalımbay ikinci yarıya Tayfur Bingöl ile başladı.


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