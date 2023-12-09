Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a şok üstüne şok! Her şey 7 dakikada oldu, Siyah-Beyazlılar'da Rıza Çalımbay iki zorunlu değişiklik yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ta yaşanan üst üste sakatlıklarla 7 dakika içinde 2 zorunlu değişiklik birden yapmak durumunda kaldı.

DEVAM EDEMEDİ

Siyah-Beyazlılar'da ilk olarak Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.

7 DAKİKA SONRA İKİNCİ SAKATLIK

Gedson Fernandes'in sakatlanmasının üzerinden 7 dakika geçmişti ki bu kez Arthur Masuaku'nun sakatlığı nedeniyle mücadeleye ilk 11'de başlayan Umut Meraş talihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk yarının uzatma dakikalarında sakatlanan tecrübeli oyuncu için sahaya giren sağlık görevlilerinin değişiklik işaretine rağmen Rıza Çalımbay bu hakkını kullanmadı. Tecrübeli teknik direktör, devre arasını bekledi.

Rıza Çalımbay ikinci yarıya Tayfur Bingöl ile başladı.







