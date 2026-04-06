Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor! Stadyumun dışına dev pankart: Görenler şaşkına döndü

Beşiktaş cephesinde Fenerbahçe derbisinin yankıları dinmiyor. Mücadelenin uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı, siyah-beyazlı camiada büyük tepki toplarken tartışmalar maç sonrasına da taşındı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmanın ardından başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular hakem kararına sert sözlerle karşı çıktı. Kulüp cephesinden yapılan açıklamalar ve oyuncuların değerlendirmeleri, yaşanan pozisyona yönelik rahatsızlığı net şekilde ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadece saha içiyle sınırlı kalmayan tepkiler, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Beşiktaş taraftarları, tartışmalı penaltı kararına yönelik çok sayıda paylaşım yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşımlar, gündemin üst sıralarına yerleşti.

STADYUM DIŞINA PANKART ASILDI

Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde Tüpraş Stadyumu’nun dış cephesine asılan “Kukla VAR” pankartı dikkat çekti. Bu hamleyle birlikte siyah-beyazlı camianın tepkisinin devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.