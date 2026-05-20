MYNET ÖZEL | İstanbul'daki dev UEFA finali öncesi İspanyol efsane Fernando Llorente ile konuştuk! Galibiyetin şifresini verdi, favorisini açıkladı

İstanbul, dev bir futbol organizasyonuna daha ev sahipliği yaparken, UEFA finali öncesinde İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Fernando Llorente ile kısa ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Heyecanla beklenen büyük maç öncesi atmosferi değerlendiren Llorente, finalin gidişatını değiştirecek faktörleri ve şampiyonluk favorisini paylaştı.

MYNET ÖZEL | CEVDET BERKER İŞLEYEN

"İSTANBUL FİNAL İÇİN EN DOĞRU ADRES"

Röportajda ilk olarak İstanbul ve final atmosferi hakkındaki düşünceleri sorulan Fernando Llorente, şehre olan hayranlığını gizlemedi. İstanbul un final oynamak için en iyi şehir olduğunu belirten efsane golcü, buradaki atmosferin harika olduğunu vurguladı. Bu şehirde bulunmayı çok istediğini ifade eden Llorente, İstanbul da yapılacak çok fazla şey olduğunu ve futbolseverleri kesinlikle muhteşem bir finalin beklediğini söyledi.

"FİNALLERİ KAZANMANIN ŞİFRESİ..."

Kariyeri boyunca önemli turnuvalarda boy gösteren İspanyol yıldız, bu tarz büyük finalleri kazanmanın sırrını deneyim ve zihinsel güç olarak tanımladı. Llorente, böylesine kritik mücadelelerde sadece sahaya çıkan ilk 11 in değil, tüm takımın önemli olduğunu dile getirdi. Özellikle yedek kulübesinden gelerek oyuna dahil olacak futbolcuların büyük bir rol oynayacağını belirten efsane isim, her iki takım için de tüm kadronun katkı vermesinin bugünkü maçta hayati bir önem taşıyacağını ifade etti.

FAVORİSİNİ AÇIKLADI

İspanyol efsane finaldeki favorisini de açıkladı. Fernando Llorente, bu zorlu ve dev randevuda "Bence kazanan Aston Villa olacak" ifadelerini kullandı.