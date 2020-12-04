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"Fenerbahçe, Dick Advocaat'a açık çek verdi"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.12.2020 17:54 | Son Güncelleme

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'deki yardımcısı Mario Been, Hollandalı teknik adamın sarı-lacivertli takımdan aldığı teklifi yıllar sonra itiraf etti.

"Fenerbahçe, Dick Advocaat'a açık çek verdi"

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Hollandalı teknik adamın yardımcısı olarak çalışan Mario Been, sarı-lacivertli takımın teklifi hakkında yıllar sonra açıklama yaptı.

Mario Been, Dick Advocaat için "Fenerbahçe'den devam etmek için teklif aldı ama kabul etmedi" açıklamasını yaptı.

Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında konuşan Mario Been "Fenerbahçe önüne boş sözleşme koydu, tüm şartlarını kendi belirleyebilirdi. Bu harika bir şeydi ancak kabul etmedi. Hollanda'ya dönmek istedi ve Fenerbahçe'nin bu teklifini geri çevirdi" dedi.

73 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hollanda Milli Takımı, Sparta Rotterdam ve FC Utrecht'i çalıştırdı. Advocaat, 2019 yılının Ekim ayında Feyenoord'a imza attı.

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