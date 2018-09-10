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Fenerbahçe, Diego Costa'ya 8 milyon euro maaş teklif edildiği haberini yalanladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2018 18:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bugün basında yer alan, 'Fenerbahçe Diego Costa'ya 8 milyon euro maaş teklif etti' haberlerini yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, haberdeki evrağın resmi evrak olmadığı ve kayıtlarda yer almadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Diego Costa'ya 8 milyon euro maaş teklif edildiği haberini yalanladı!

Fenerbahçe, kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren Diego Costa'ya transfer teklifi yapıldığına ilişkin haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, kulüpte böyle bir evrağın bulunmadığını belirtti.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

Bugün, sosyal medya kaynaklı olarak kamuoyu ile paylaşılan 04.09.2017 tarihli, Fenerbahçe Futbol AŞ antetli bir evrak üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Futbolcu Diego Costa için 8 milyon Euro’luk bir maaş teklifine ilişkin olarak paylaşılan ve üzerinde resmi yazışmalarda olması gereken ‘giden evrak numarası’ bulunmayan bu içerik, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almamaktadır.

Futbolcu transfer süreçlerinde, Fenerbahçe Futbol AŞ arşivlerine kaydolan evraklar; teklifleri değil yalnızca kesinleşmiş ve resmi olarak imzalanmış kayıtları kapsamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe diego costa

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