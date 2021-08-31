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Fenerbahçe, Diego Rossi'yi açıkladı

31.08.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi açıkladı

Fenerbahçe 23 yaşındaki Uruguaylı forvet Diego Rossi'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı ismi Salı günü 13.00'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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