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Fenerbahçe, Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi!

21.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 21/22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Rossi
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