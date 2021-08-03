Fenerbahçe Dinamo Kiev hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kiev FB maçı bilet fiyatları…

Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Dinamo Kiev’i konuk edecek. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe-Dinamo Kiev hazırlık maçının bilet fiyatları belli oldu.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 6. hazırlık mücadelesini 4 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Dinamo Kiev ile oynayacak. Saat 19:00’da başlayacak mücadele, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

PEC Zwolle ile Greuther Fürth maçlarının ardından sonra yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin yapacağı hazırlık maçında bu kez rakip Ukrayna'nın güçlü ekibi Dinamo Kiev olacak.

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri, Passolig üzerinden satışa çıktı.

80 Türk lirasından satılan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda takip etmek isteyen taraftarların, HES kodlarını girişte ve bilet alımı sırasında göstermeleri gerekiyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda, Almanya ekibi Greuther Fürth ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular koordinasyon, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam ettirdi.

Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



