Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi kriz çıktı! Kampı terk edip sözleşmesini dondurdu

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev, hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Ukrayna ekibi, İsviçre İkinci Lig ekibi Yverdon Sport ile karşı karşıya gelirken maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu maçın ardından Ukrayna temsilcisinde flaş bir gelişme yaşandı.

TSİTAİSHVİLİ KAMPI TERK ETTİ

Dynamo Kiev'in Gürcü futbolcusu Tsitaishvili, takımın hazırlık kampını terk ederek Ukrayna ekibiyle sözleşmesini UEFA'nın kararı doğrultusunda dondurdu.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak Dinamo Kiev takımında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takımın Gürcü futbolcusu Georgiy Tsitaishvili'nin hazırlık kampını terk ettiği ortaya çıktı. FIFA kuralının konuyla ilgili sağladığı imkanı kullanarak Dynamo Kiev ile kontratını donduran futbolcunun, sezonu Polonya'da geçireceği belirtildi. Georgiy Tsitaishvili, İsviçre ekibi Yverdon Sport ile önceki gün oynadıkları hazırlık maçında, Dinamo Kiev'in tek yabancı ismi konumundaydı.



