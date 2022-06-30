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Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi kriz çıktı! Kampı terk edip sözleşmesini dondurdu

30.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev maçı öncesi kriz çıktı. Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı savaş nedeniyle takımlar Ukrayna dışında hazırlıklarına devam ediyor. Lig maçları da oynanmadığı için oyuncuların performansı her geçen gün düşüyor. Bu konuyla ilgili Dinamo Kiev cephesinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı öncesi kriz çıktı! Kampı terk edip sözleşmesini dondurdu

Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev, hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Ukrayna ekibi, İsviçre İkinci Lig ekibi Yverdon Sport ile karşı karşıya gelirken maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu maçın ardından Ukrayna temsilcisinde flaş bir gelişme yaşandı.

TSİTAİSHVİLİ KAMPI TERK ETTİ

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Dynamo Kiev'in Gürcü futbolcusu Tsitaishvili, takımın hazırlık kampını terk ederek Ukrayna ekibiyle sözleşmesini UEFA'nın kararı doğrultusunda dondurdu.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak Dinamo Kiev takımında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takımın Gürcü futbolcusu Georgiy Tsitaishvili'nin hazırlık kampını terk ettiği ortaya çıktı. FIFA kuralının konuyla ilgili sağladığı imkanı kullanarak Dynamo Kiev ile kontratını donduran futbolcunun, sezonu Polonya'da geçireceği belirtildi. Georgiy Tsitaishvili, İsviçre ekibi Yverdon Sport ile önceki gün oynadıkları hazırlık maçında, Dinamo Kiev'in tek yabancı ismi konumundaydı.


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UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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