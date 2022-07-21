UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalmış ve saha avantajını eline geçiren ekip olmuştu. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu mücadelenin Bein SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ

Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Dinamo Kiev'in konuğu oldu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle mücadele Polonya'da oynandı. Fenerbahçe'nin oldukça baskın oynadığı ilk maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Fenerbahçe rövanş maçı öncesi saha avantajını eline geçirmiş oldu.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

