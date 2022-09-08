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Fenerbahçe Dinamo Kiev saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgisi!

08.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi grup maçları kapsamında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisini ağırlayacak. Deneyimli Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencilerinin ilk hedefi gruplara 3 puanla başlamak. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgisi!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıkacak. Deneyimli Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri kendi sahasından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak

Macar hakem Tamas Bognar'ın düdük çalacağı maç Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FENERBAHÇE ÇOK İYİ . GAYRET GÖRÜYORUM... BU KEZ... İYİ İŞLER OLACAK GİBİ...

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