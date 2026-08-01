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Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi an meselesi! Beşiktaş'a tarihi çalım

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer piyasasını sallayacak dev bir adım attı. Bordo-mavili kulübün, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı öne sürüldü.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi an meselesi! Beşiktaş'a tarihi çalım
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, transfer döneminin en çok ses getirecek hamlelerinden birine imza attı. Bordo-mavililerin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah için resmen devreye girdiği iddia edildi.

YILLIK 17 MİLYON EURO VE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Mohamed Salah ın Trabzonspor a transferi an meselesi! Beşiktaş a tarihi çalım 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Mısırlı süperstara resmi teklifini iletti. Karadeniz ekibinin tecrübeli yıldıza 2 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon Euro maaş önerdiği belirtildi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mohamed Salah ın Trabzonspor a transferi an meselesi! Beşiktaş a tarihi çalım 2

Dünya basınında da geniş yankı uyandırması beklenen bu tarihi transfer hamlesi sonrası, Mısırlı yıldızın vereceği yanıt merakla bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar ise bu dev iddia sonrası sosyal medyada adeta ayağa kalktı.

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BEŞİKTAŞ DA MASADAYDI

Mohamed Salah ın Trabzonspor a transferi an meselesi! Beşiktaş a tarihi çalım 3

Mohamed Salah ile bir süredir görüşen Beşiktaş da Salah'ın menajeri Ramy Abbas'tan haber bekliyordu. Bordo-mavililerin bunu fırsat bilip araya girmesi sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş mohamed salah
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