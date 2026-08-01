Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi an meselesi! Beşiktaş'a tarihi çalım

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, transfer döneminin en çok ses getirecek hamlelerinden birine imza attı. Bordo-mavililerin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah için resmen devreye girdiği iddia edildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor yönetimi, Mısırlı süperstara resmi teklifini iletti. Karadeniz ekibinin tecrübeli yıldıza 2 yıllık sözleşme ve yıllık 17 milyon Euro maaş önerdiği belirtildi.
Dünya basınında da geniş yankı uyandırması beklenen bu tarihi transfer hamlesi sonrası, Mısırlı yıldızın vereceği yanıt merakla bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar ise bu dev iddia sonrası sosyal medyada adeta ayağa kalktı.
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Mohamed Salah ile bir süredir görüşen Beşiktaş da Salah'ın menajeri Ramy Abbas'tan haber bekliyordu. Bordo-mavililerin bunu fırsat bilip araya girmesi sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.
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