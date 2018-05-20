Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı canlı yayın (BeIN Sports Euroleague final maçı şifresiz izle)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, Fenerbahçe Doğuş ile İspanyol temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak final karşılaşmayla belli olacak. Yarı finalde Zalgiris'i geçen Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le ikinci kupasını kazanmak için mücadele verecek. Son üç senede üç kez finale kalmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i de geçerek kupayı 2. kez müzesine götürmek istiyor. THY Avrupa Ligi saat 21.00'da beIN SPORTS HABER'de ve şifresiz. Peki bu kanala dair bilgiler nelerdir?

FENERBAHÇE DOĞUŞ - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Basketbolseverler, Turkish Airlines Euroleague'in son şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe'nin de üstüste 2. zafer için mücadele edeceği Final Four'daki 4 maçı ve özel programları beINSPORTS HABER farkıyla şifresiz ve ücretsiz olarak takip edebilecek.

Tüm Digiturk üyeleri 83 no’lu kanaldan, Turksat Kablo TV üyeleri ise 223 no’lu kanaldan beIN SPORTS HABER’e erişebilirken, Türksat kullanıcıları da yine beIN SPORTS HABER kanalına şifresiz olarak ulaşabilecek.

beIN SPORTS HABER

Türksat Uydu bilgileri:

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾