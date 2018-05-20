Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı canlı yayın (BeIN Sports Euroleague final maçı şifresiz izle)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, Fenerbahçe Doğuş ile İspanyol temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak final karşılaşmayla belli olacak. Yarı finalde Zalgiris'i geçen Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le ikinci kupasını kazanmak için mücadele verecek. Son üç senede üç kez finale kalmayı başaran Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i de geçerek kupayı 2. kez müzesine götürmek istiyor. THY Avrupa Ligi saat 21.00'da beIN SPORTS HABER'de ve şifresiz. Peki bu kanala dair bilgiler nelerdir?
Basketbolseverler, Turkish Airlines Euroleague'in son şampiyonu temsilcimiz Fenerbahçe'nin de üstüste 2. zafer için mücadele edeceği Final Four'daki 4 maçı ve özel programları beINSPORTS HABER farkıyla şifresiz ve ücretsiz olarak takip edebilecek.
Tüm Digiturk üyeleri 83 no’lu kanaldan, Turksat Kablo TV üyeleri ise 223 no’lu kanaldan beIN SPORTS HABER’e erişebilirken, Türksat kullanıcıları da yine beIN SPORTS HABER kanalına şifresiz olarak ulaşabilecek.
beIN SPORTS HABER
Türksat Uydu bilgileri:
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
Kablo TV platformu 223. Kanal
FENERBAHÇE DOĞUŞ - REAL MADRİD MAÇI
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2017-21018 sezonu final maçında Real Madrid ile karşılaşıyor. 20 Mayıs Pazar günü (yarın) TSİ 21:00’de Stark Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports3 ve beIN Haber kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü düdük çalacak.
FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM
Üst üste üçüncü kez EuroLeague finaline kalarak tarihi bir başarıya daha imza atan Fenerbahçe Doğuş, bu sezon EuroLeague’de 35 maça çıktı ve 25 galibiyet elde etti. Normal sezonu 21 galibiyet ve dokuz yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan ekibimiz, Play-off turunda da Baskonia’yı 3-1 ile geçmişti. Final Four’un ilk mücadelesinde ise Zalgiris Kaunas ise karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, parkeden 76-67’lik galibiyetle ayrılarak final biletini aldı. Bu mücadelede yıldızlaşan ismimiz, 12 dakika sahada kalarak 19 sayı üreten Ali Muhammed oldu. Luigi Datome 16, Kostas Sloukas ise 14 sayı buldu.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - REAL MADRİD KARŞILAŞMALARI
Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ile EuroLeague’in yeni formatında oynanan 15 maçta 7 galibiyet elde etti.
İki takım, bu sezon EuroLeague’in 15. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf 77-79 ile misafir takım oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 24 haftada İspanya’da oynandı ve Fenerbahçe Doğuş karşılaşmadan 83-86 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Doğuş, geçtiğimiz sezon Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Final Four organizasyonunun ilk maçında rakibini 84-75 ile yenerek final biletini almıştı.
2017-18 Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş
2017-18 Fenerbahçe Doğuş 77-79 Real Madrid
2016-17 Fenerbahçe 84-75 Real Madrid
2016-17 Real Madrid 61-56 Fenerbahçe
2016-17 Fenerbahçe 78-77 Real Madrid
2015-16 Real Madrid 63 – 75 Fenerbahce
2015-16 Fenerbahçe 100 – 78 Real Madrid
2015-16 Fenerbahçe 75 – 69 Real Madrid
2015-16 Real Madrid 80 – 73 Fenerbahçe
2015-16 Fenerbahçe 77 – 66 Real Madrid
2014-15 Real Madrid 96 – 87 Fenerbahçe
2012-13 Real Madrid 77 – 61 Fenerbahçe
2012-13 Fenerbahçe 75 – 83 Real Madrid
2007-08 Real Madrid 87 – 77 Fenerbahçe
2007-08 Fenerbahçe 72 – 80 Real Madrid
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