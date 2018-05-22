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Fenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris Singleton

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 22.05.2018 08:36 | Son Güncelleme

EuroLeague finalinde Real Madrid’e 85-80 mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Doğuş’u hareketli bir yaz dönemi bekliyor.

Fenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris Singleton

Her yaz döneminde olduğu gibi, bu dönem de, sarı lacivertlilerde bazı oyuncu ayrılıkları yaşanması oldukça muhtemel. Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki öncelikli hedefleri Nick Calathes ve Chris Singleton. Fenerbahçe Doğuş’un Panathinaikos ile çalkantılı bir EuroLeague sezonu geçiren ikiliyi gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Nick Calathes EuroLeague sezonunu en iyi beşe seçilerek bireysel bağlamda başarılı bir biçimde tamamladı. 29 yaşındaki oyun kurucu 31 maçta forma giyip, tamamında ilk beş başladığı sezonda maç başına 29 dakika süre aldı. 14.5 sayı, 3.8 ribaund, 8.0 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları ile oynayan Yunan oyun kurucu 18.5 verimlilik puanı ortalaması da elde etti. 55.7% iki sayı, 29.3% üç sayı ve 57.6% serbest atış isabet oranı kaydeden Calathes maç başına 2.3 top kaybı yaptı.

Chris Singleton ise Nick Calathes’e oranla iniş çıkışlı bir sezonu geride bıraktı. 34 maça çıkıp, tamamında ilk beş başlayan Singleton maç başına 30 dakika süre aldı. 10.3 sayı, 5.3 ribaund, 1.1 asist, 1.0 top çalma ile mücadele eden 28 yaşındaki oyuncu 12.5 verimlilik puanı ortalaması yakaladı.

Maç başına 1.6 top kaybı yapan Singleton 40.4% iki sayı, 46.1% üç sayı isabet oranı yakaladı. Birleşik Amerikalı oyuncu sezonu serbest atış çizgisinde 73.2% isabet oranı ile tamamladı.

Gelecek sezon EuroLeague’de yer alıp, almayacağı hala belirsizliğini koruyan Panathinaikos’un nasıl bir yol haritası izleyeceği soru işaretleri barındırıyor. Fakat 2015/16 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Panathinaikos ile üç yıllık sözleşme imzalayan Nick Calathes’in kontratı bu yaz bitiyor.

Chris Singleton ise Yunanistan temsilcisi ile 2016/17 sezonunun başında (1+1) yıllık sözleşme imzalamıştı ve Birleşik Amerikalı oyuncu da yaz döneminde serbest oyuncu konumunda olacak.

(Trendbasket)

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obradovic Fenerbahçe Doğuş nick calathes Chris Singleton

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