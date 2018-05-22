Fenerbahçe Doğuş’un hedefi Nick Calathes ve Chris Singleton

Her yaz döneminde olduğu gibi, bu dönem de, sarı lacivertlilerde bazı oyuncu ayrılıkları yaşanması oldukça muhtemel. Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki öncelikli hedefleri Nick Calathes ve Chris Singleton. Fenerbahçe Doğuş’un Panathinaikos ile çalkantılı bir EuroLeague sezonu geçiren ikiliyi gelecek sezon kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Nick Calathes EuroLeague sezonunu en iyi beşe seçilerek bireysel bağlamda başarılı bir biçimde tamamladı. 29 yaşındaki oyun kurucu 31 maçta forma giyip, tamamında ilk beş başladığı sezonda maç başına 29 dakika süre aldı. 14.5 sayı, 3.8 ribaund, 8.0 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları ile oynayan Yunan oyun kurucu 18.5 verimlilik puanı ortalaması da elde etti. 55.7% iki sayı, 29.3% üç sayı ve 57.6% serbest atış isabet oranı kaydeden Calathes maç başına 2.3 top kaybı yaptı.

Chris Singleton ise Nick Calathes’e oranla iniş çıkışlı bir sezonu geride bıraktı. 34 maça çıkıp, tamamında ilk beş başlayan Singleton maç başına 30 dakika süre aldı. 10.3 sayı, 5.3 ribaund, 1.1 asist, 1.0 top çalma ile mücadele eden 28 yaşındaki oyuncu 12.5 verimlilik puanı ortalaması yakaladı.