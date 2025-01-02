Fenerbahçe Dominik Livakovic'in fiyatını belirledi! İşte Hırvat kalecinin bonservisi

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, performansıyla birçok kulübün dikkatini çekerken özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi. Hırvat file bekçisiyle ilgilenen Körfez ekiplerinin, Ocak ayında ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapma ihtimali oldukça yüksek.

20 MİLYON EURO...

Ancak, sarı-lacivertliler, Livakovic'i düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kalecinin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi ve bu fiyatta kararlı.

8 MAÇTA GEÇİT YOK

Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic, 13 gol yedi ancak 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.