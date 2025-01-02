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Fenerbahçe Dominik Livakovic'in fiyatını belirledi! İşte Hırvat kalecinin bonservisi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 14:31
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Fenerbahçe'deki performansıyla birçok kulübü peşine takan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için Sarı-Lacivertliler'e teklifler gelmeye devam ederken yönetim Livakovic'in bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Dominik Livakovic'in fiyatını belirledi! İşte Hırvat kalecinin bonservisi
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, performansıyla birçok kulübün dikkatini çekerken özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin radarına girdi. Hırvat file bekçisiyle ilgilenen Körfez ekiplerinin, Ocak ayında ya da sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapma ihtimali oldukça yüksek.

20 MİLYON EURO...

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Ancak, sarı-lacivertliler, Livakovic'i düşük bir bedelle bırakmaya niyetli değil. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli kalecinin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi ve bu fiyatta kararlı.

8 MAÇTA GEÇİT YOK

livakovic

Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic, 13 gol yedi ancak 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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