Fenerbahçe durmuyor! İkinci transfer bombası... Ryan Kent için ilk hamle yapıldı

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, ilk transfer hamlesi İrfan Can Eğribayat ile gelmişti.

Genç file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanan ve Göztepe'den kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler ilk hamlesini yaparken, çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent için harekete geçerken 26 yaşındaki İngiliz oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya varıldı.

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA

Daha önce Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürülmüştü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.

LIVERPOOL'DAN ALINMIŞTI

Eylül 2019'da Liverpool'dan 7.2 milyon Euro bonservisle Rangers'a Transfer olan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro. Bu sezon 43 resmi maçta 3 gol, 10 asistle oynayan 26 yaşındaki sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

