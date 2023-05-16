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Fenerbahçe durmuyor! İkinci transfer bombası... Ryan Kent için ilk hamle yapıldı

16.05.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Lacivertliler'den kimsenin beklemediği bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe durmuyor! İkinci transfer bombası... Ryan Kent için ilk hamle yapıldı
Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rangers FC
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, ilk transfer hamlesi İrfan Can Eğribayat ile gelmişti.

Genç file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanan ve Göztepe'den kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler ilk hamlesini yaparken, çok konuşulacak bir hamle daha geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent için harekete geçerken 26 yaşındaki İngiliz oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya varıldı.

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA

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Daha önce Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürülmüştü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.

LIVERPOOL'DAN ALINMIŞTI

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Eylül 2019'da Liverpool'dan 7.2 milyon Euro bonservisle Rangers'a Transfer olan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro. Bu sezon 43 resmi maçta 3 gol, 10 asistle oynayan 26 yaşındaki sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

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