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Fenerbahçe, Dusan Tadic'in balık tuttuğu anları paylaştı! Taraftarlar, 'Trabzonspor'a gönderme' dedi...

31.10.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo - mavililerle karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başlayan sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu. İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balığa çıkan Sırp yıldızın o anları Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in balık tuttuğu anları paylaştı! Taraftarlar, 'Trabzonspor'a gönderme' dedi...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç öncesinde her iki takım da hazırlıklarına başladı. Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic de boş kalan vakitlerini İstanbul'u gezerek değerlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce Dusan Tadic'in balık tutmayı çok sevdiğini ve birlikte bu aktiviteyi gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

KARTAL'IN OĞLUYLA BALIK TUTTU

Sarı - lacivertlilerin Sırp futbolcusu, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile birlikte İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından da "Dusan Tadic Boğaz’da balıkta." ifadeleriyle o anlar paylaşıldı.

"TRABZONSPOR'A GÖNDERME"

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Sarı - lacivertli kulübün gönderisine yorum yapan taraftarlar ise bu paylaşımın Trabzonspor'a gönderme olduğunu işaret etti.

Fenerbahçe'nin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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