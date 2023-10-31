Fenerbahçe, Dusan Tadic'in balık tuttuğu anları paylaştı! Taraftarlar, 'Trabzonspor'a gönderme' dedi...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç öncesinde her iki takım da hazırlıklarına başladı. Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic de boş kalan vakitlerini İstanbul'u gezerek değerlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce Dusan Tadic'in balık tutmayı çok sevdiğini ve birlikte bu aktiviteyi gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

KARTAL'IN OĞLUYLA BALIK TUTTU

????Dusan Tadic, İsmail Kartal'ın oğluyla balık tuttu. https://t.co/Ty4Bi4gphb — Mynet Spor (@mynetspor) October 31, 2023

Sarı - lacivertlilerin Sırp futbolcusu, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile birlikte İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından da "Dusan Tadic Boğaz’da balıkta." ifadeleriyle o anlar paylaşıldı.

"TRABZONSPOR'A GÖNDERME"

Sarı - lacivertli kulübün gönderisine yorum yapan taraftarlar ise bu paylaşımın Trabzonspor'a gönderme olduğunu işaret etti.

Fenerbahçe'nin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.





