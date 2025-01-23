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Sakatlığı Fenerbahçe duyurdu! Yıldız futbolcunun omzu çıktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.01.2025 16:28
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesi milli futbolcusu Mert Müldür’ün omzunda çıkık tespit edildiğini ve gerekli müdahalenin yapıldıktan sonra tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Sakatlığı Fenerbahçe duyurdu! Yıldız futbolcunun omzu çıktı!

Fenerbahçe’nin başarılı savunmacısı Mert Müldür’ün omzunda çıkık tespit edildi.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

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Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medyasından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır” denildi.

MERT MÜLDÜR'ÜN RAKAMLARI

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25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyip 1 gol, 2 asiste imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Müldür fenerbahçe
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