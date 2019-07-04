Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarında genç oyunculara fırsat tanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ağırlıklı olarak genç oyuncuların katılımıyla 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıkları, 3 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor.

GENÇLERİN DAHA FAZLA FIRSAT BULMASI HEDEFLENİYOR

Teknik direktör Yanal, genç oyuncuların kişisel gelişimi ve adaptasyonuyla yakından ilgilenirken, bu sezon deneyimli isimler eşliğinde gençlerin daha fazla fırsat bulması hedefleniyor.

Hazırlıklarını bu amaç doğrultusunda şekillendiren Yanal ve ekibi, genç oyuncuların eksiklerini görüp, gelişimleri için her birine özel yol haritası belirleyecek.

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımının da katıldığı kampın son gününde oynanacak Boluspor maçında, genç oyuncuların kendilerini görmeleri ve kulübün de yeteneklerini tanıması amacıyla tamamen genç isimlerden kurulu kadro sahaya çıkacak.