Fenerbahçe Edin Dzeko'yu transfer gündemine aldı

İtalya’dan sürpriz bir iddia gündeme geldi…

Sarı lacivertli takımdan santrafor hamlesi

Sezon başında transfer edilen ancak beklenen performansın altında kalan Slimani ve Frey'den eli yanan sarı-lacivertli yönetim bu kez skor yükünü sırtlayacak kalitede bir santrfor arıyor.

Düşünülen adaylar arasında Edin Dzeko'nun yer aldığı iddia edildi.

O iddiaya göre; gelecek sezon sözleşmesi biten Edin Dzeko, Roma yönetimine sözleşmesinin uzatılması teklifinde bulundu.

Roma yönetimi ise Boşnak golcüsünün bu talebini reddetti. Dzeko da bunun üzerine satış listesine konulmasını istedi. Roma bu teklifi kabul etti.

Dzeko’nun menajeri de aralarında Newcastle ve West Ham ile Fenerbahçe’nin de bulunduğu takımlarla temas kurdu.

6Roma’nın ilk etapta istediği 25-30 milyon Euro’luk tekliflere üç takımdan da dönüş olmadı.

West Ham, Dzeko için 10 milyon Euro ödeyebileceğini iletti. Bunun üzerine Fenerbahçe ile beraber Newcastle’dan da Roma’ya aynı teklif etti.

Roma ile bir yıl daha kontratı bulunan Boşnak oyuncu, İngiliz ekiplerinin de radarında bulunuyor. Edin Dzeko bu sezon 31 maçta 12 gol, 8 asist üretti.