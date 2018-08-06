Fenerbahçe efsanesi Selçuk Yula kabri başında anıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Yula'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Metin Doğan, sarı-lacivertli eski futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Tören, Yula'nın mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte 1979-1986 yıllarında forma giyen Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te hayatını kaybetmişti.

