Fenerbahçe elendi, Rıdvan Dilmen dayanamadı! Gece yarısı fena patladı

Fenerbahçe, Konyaspor’a uzatmada yediği penaltı golüyle kupaya veda etti. Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından gece yarısı yaptığı paylaşımda yaşanan bu duruma tepki gösterirken, elenmenin nedeninin sadece bu maç olmadığını vurguladı.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatma dakikalarına taşındı.

UZATMADA VEDA

Uzatma bölümünde de uzun süre gol sesi çıkmazken, Konyaspor aradığı fırsatı maçın son anlarında yakaladı. 120+2. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Jevtovic, hata yapmayarak takımını yarı finale taşıyan isim oldu. Bu golle birlikte Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

RIDVAN DİLMEN’DEN GECE YARISI PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Deneyimli yorumcu, elenmenin yalnızca bu maçla sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Bjk maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal!!! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa da 4 büyüklerden üçü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu Büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!!!"

İŞTE O PAYLAŞIM...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ocak ayında görüşme sağlamış! Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu Ocak ayında görüşme sağlamış! Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe kupadan elendi, taraftar isyan etti: "G.Saray'ın istediği her şey oldu"Fenerbahçe kupadan elendi, taraftar isyan etti: "G.Saray'ın istediği her şey oldu"
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

Tek kişi için çift kişilik fatura: Kira, tatil, sabit giderler hepsinde ortaya çıkıyor

