Fenerbahçe, Emiliano Buendia'yı gündemine aldı

Fenerbahçe, Norwich City forması giyen Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Arjantinli oyuncuyu kiralamak isteyen sarı lacivertliler, İngiliz ekibine teklifini yaptı.
Emiliano Buendia, Premier Lig’den bir alt lig olan Championship’e düşen Norwich City’de kalmayı düşünmüyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, 23 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe’nin yanı sıra La Liga takımı Villarreal de ilgileniyor. İspanyol ekibi, Buendia’yı bonservisiyle transfer etmek istiyor. Geçen sezon Norwich formasıyla 39 maça çıkan Buendia, 1 gol atarken 8 de asist yaptı.
Fenerbahçe'de transferde bu gelişmeler yaşanırken Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları da sürüyor. Takımdan ayrılması beklenen ve ağrıları süren Nabil Dirar son çalışmaya katılmadı.
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