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Fenerbahçe Emir Ortakaya transferini resmen açıkladı

07.08.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe Emir Ortakaya transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı renklerinde bağladı.

Bu transfer karşılığında Barış Alıcı, Başkent ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz, Gençlerbirliği’nin 2004 doğumlu futbolcusu Emir Ortakaya’yı bonservisiyle birlikte 3 yıllığına renklerine bağladı. Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda Futbol A Takımımızın kadrosuna aday olmak üzere Futbol Akademimize katılmıştır.

Emir Ortakaya’nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle birlikte Gençlerbirliği Kulübü’ne katıldı.

Emir Ortakaya’ya Çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz.

Barış Alıcı’ya da bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gençlerbirliği
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