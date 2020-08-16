Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşı Filipe Luis'i listesine aldı

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.Kadrosuna eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri de katan sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.

Brezilyalı gazeteci Romario Junior'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Filipe Luis'i istedi.Sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.Flamengo'da kalmak ve aktif kariyerini orada noktalamak isteyen Luis'in, bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı. Brezilyalı oyuncunun kulüpte antrenör olmak istediği kaydedildi.Kariyerine Figueirense'de başlayan Filipe Luis Ajax, Deportivo, Atletico Madrid ve Chelsea gibi üst düzey takımlarda forma giydi.2019'un yazında Flamengo'ya transfer olan tecrübeli defans oyuncusu, çıktığı 14 maçta 1 asist yaptı.



