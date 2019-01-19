Fenerbahçe milli yıldızın transferini bitiriyor

İspanyol ekibi Celta Vigo, milli futbolcumuz Emre Mor'u disiplinsiz tavırları gerekçesiyle önce kadro dışı bırakmış ardından da transfer listesine de koymuştu. Adı Galatasaray'la da anılan Mor için Fenerbahçe yönetimi, bu transferin sağlıklı bir tercih olacağına kanaat getirdi ve oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için resmi görüşmelere başladı.

Emre Mor için oyuncunun menajerleri ile Fenerbahçe, hali hazırda temas halinde. Şayet taraflar anlaşırsa Emre Mor'un 1 hafta içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan genç yıldızın kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Akşam)

